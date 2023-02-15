تفاصيل لقاء وزير خارجية الإمارات مع بلينكن

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء.







جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).





وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات الأمن والمناخ والتبادل التجاري والاستثمار.

رام الله - دنيا الوطنوأكدا وفق البيان على "الالتزام المشترك بمكافحة التطرف ومجابهة التهديدات التي تواجه الطرفين في منطقة الشرق الأوسط ومواصلة العمل لتعزيز الاتفاق الإبراهيمي وضمان نجاحه".وعام 2020، وقّعت 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تُعرف باسم "اتفاقات أبراهام".من جهة ثانية "استعرض الوزيران الجهود المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين بالزلازل التي ضربت تركيا وسوريا"، وفق الوكالة.وأكد الوزير الإماراتي على التزام بلاده "الصارم بمعالجة آثار التغير المناخي، والتعاون بشأن العديد من المبادرات الثنائية التي تهدف لتيسير الانتقال السلس لمصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة والنظم الغذائية المتكيفة مع المناخ" بحسب المصدر نفسه.وفي وقت لاحق، بحث وزير الخارجية الإماراتي مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وترقية الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).