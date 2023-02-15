شؤون فلسطينية

تعرف على مرتبة دولة فلسطين على مستوى دول غرب آسيا في مجال الانفتاح

تعرف على مرتبة دولة فلسطين على مستوى دول غرب آسيا في مجال الانفتاح
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حصلت دولة فلسطين ممثلة بالجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني على المرتبة 17 عالمياً وعلى المرتبة الثانية على مستوى دول غرب آسيا.

جاء ذلك ضمن تقرير منظمة البيانات المفتوحة ODW للعام 2022 في مجال انفتاح وتغطية وشمولية البيانات من خلال تطبيق معايير الانفتاح والشمولية على المؤشرات الإحصائية، والذي يشير إلى تحسن واضح وملحوظ في العلامة والترتيب.

وحصلت فلسطين على المرتبة الـــ17 عالميا في عام 2022 وعلى المرتبة الثانية على مستوى دول غرب آسيا.

كما حصلت على علامة 74% كمعدل اجمالي (72% في موضوع التغطية والشمولية و 76% في موضوع الانفتاح وإتاحة البيانات).

ومقارنة بين عامي 2020 و 2022، رفعت فلسطين علامتها (درجتها) الإجمالية من 72 إلى 74. ورفعت ترتيبها من المرتبة 20 إلى المرتبة 17 دوليا من بين 193 دولة ومن المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية ضمن دول غرب آسيا (18 دولة).

كما وعلامة فلسطين الإجمالية خلال عام 2022 هي 74 بالمقارنة مع  72 في العام 2020.

وحصلت دولة فلسطين على ترتيب هو 17 عالميا من بين 193 دولة، بالمقارنة مع العام 2020 والذي حصلت فيه فلسطين على الترتيب 20 من بين 187 دولة.

تجدر الإشارة إلى حصول "إسرائيل" على العلامة 65 والترتيب 46 من بين 193 دولة، وفي هذا تفوق كبير لفلسطين.

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