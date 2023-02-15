(حماس) تثمّن إفراج السعودية عن مهندس فلسطيني ونجله

رام الله - دنيا الوطنثمّن عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) عزت الرشق، اليوم الأربعاء، قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد وابنه يحيى، معتبرًا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.وقال الرشق في تصريح صحفي إن "السلطات السعودية أفرجت قبل قليل عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد "أبو يحيى" وابنه يحيى، وهما الآن على متن الطائرة متجهين إلى إسطنبول".وتابع: "نسأل الله أن تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية. مردفا "نأمل أن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي الإخوة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني".وأكد الرشق على: "حرص حركة حماس على علاقات إيجابية مع الأشقاء في السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية وأمّتنا العربية والإسلامية".