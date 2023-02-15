خاطر: جرائم الاحتلال تفضي إلى غضب الفلسطينيين واشتعال مقاومتهم

رام الله - دنيا الوطنأكدت الكاتبة السياسية لمى خاطر أن جرائم الاحتلال المتزايدة بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس وضواحيها، ستظل محرّضة على الغضب واشتعال المقاومة.وأوضحت خاطر أن "ارتفاع وتيرة التضييق والملاحقة والتهويد واستباحة ممتلكات الناس والمقدسات، ستظل محركا طبيعيا للفعل، وخاصة مع تزايد مدى إدراك الفلسطيني بأن مقاومة المحتل وإيلامه، هي السبيل الوحيد لردعه ولجم سياساته المتطرفة".وشددت على أن جرائم الاحتلال المتزايدة وقبضته الحديدية لن تؤثر سلباً على المقاومة، ومدّها والاستعداد للانخراط فيها، مبينة أن "الشباب الفلسطيني بات أكثر استشعاراً بواجبه في المقاومة والتصدي للاحتلال".وتابعت خاطر بقولها: "الثمن المترتب عن الاستسلام للاحتلال أكثر فداحة من ثمن التضحية والإقدام، وهو ما تجسده التجربة الراهنة وسائر تجارب المقاومة في فلسطين".