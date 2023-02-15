دولي

حكومة نتنياهو تتفق على "خطة طوارئ" مع اقتراب شهر رمضان

حكومة نتنياهو تتفق على "خطة طوارئ" مع اقتراب شهر رمضان
حكومة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو لجأت إلى "خطة طوارئ" مع اقتراب شهر رمضان.

وبحسب وسائل الإعلام، فإنه "في أعقاب التوترات الأمنية مع اقتراب شهر رمضان، وبسبب النقص الحاد في القوى البشرية في شرطة الاحتلال، اتفق وزير الأمن القومي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، على "خطة طوارئ" لتشجيع التجنيد للخدمة في حرس حدود في القدس".

ومن المتوقع أن يشهد شهر رمضان المبارك، تصعيدًا بسبب الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون وجنود الاحتلال من اقتحامات وتدنيس للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية ما يثير استفزاز المسلمين.

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