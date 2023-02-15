شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تُطالب المجتمع الدولي بتحويل مواقف الإدانة للاحتلال إلى أفعال

الإسلامية المسيحية تُطالب المجتمع الدولي بتحويل مواقف الإدانة للاحتلال إلى أفعال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المخططات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في بناء 9409 وحدة استيطانية وشرعنة 9 بؤر استيطانية أخرى.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "هذه الهجمة الاستيطانية تشكل استفزازاً وتصعيداً خطيراً للأوضاع علىالأرض، محملةً الحكومة الفاشية في إسرائيل مسؤولية كل التداعيات التي ستنجم عن هذه القرارات المتطرفة".

وأكدت أن تصاعد الهجمةالاستيطانية التي تواجهها مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية تشكل استخفافاً بالمجتمع الدولي وتحدياً للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامةللأمم المتحدة، والتي أكدت على عدم شرعية الاستيطان وما تشكله من مخاطر على حل الدولتين.

وحملت الهيئة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية مسؤولية هذا الإمعان من جانب سلطات الاحتلال في سياسةالاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل.

وأضافت أن مواقف الإدانة والتعبير عن القلق من جانب الولايات المتحدة لم تعد كافية ولا يمكن أن تشكل رادعاً لسياسة الغطرسة الإسرائيلية.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير جدية لوقف هذا العدوان وتحويل مواقف الإدانة والرفض للاستيطان الىأفعال جدية تجبر الاحتلال على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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