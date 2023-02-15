لوكسمبورغ والدنمارك ترفضان قرار حكومة الاحتلال حول الاستيطان

تشاركت لوكسمبورغ والدنمارك القلق العميق بشأن إعلان إسرائيل الأخير عن "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية.







وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن في تغريدة على (تويتر)، إنه "يوافق على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، بشأن المستوطنات، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه".

رام الله - دنيا الوطنوفي تغريدة لوزير الخارجية الدنماركية لارس لوك راسموسن، قال إن "بلاده ترفض إعلان إسرائيل الأخير عن الاستيطان، وإن هذه القرارات تزيد من مخاطر تصعيد التوترات وتقوض بشكل واضح الجهود الرامية إلى حل الدولتين".