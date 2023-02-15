الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2022

رام الله - دنيا الوطنبلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في عام 2022 حوالي 24٪ مقارنة مع 26.4% في العام 2021، من جهة أخرى بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة 31٪، وذلك وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية المنقحة ((ICLS-19th.لا يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 45٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 13٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للإناث 40% مقابل 20٪ للذكور في فلسطين.معدل البطالة في فلسطين حسب المنطقة، 2015- 2022بلغ عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 367 ألف شخص في عام 2022، بواقع 239 ألف شخص في قطاع غزة و128 ألف شخص في الضفة الغربية.بلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 500 ألف شخص، حيث يتضمن هذا العدد 56 ألف من الباحثين عن عمل المحبطين و22 ألف في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.سجلت محافظة الخليل في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة اعلى معدلات بطالة بين المحافظاتسجلت محافظة الخليل أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية حيث بلغ 16.9% تلاها محافظة جنين 16.8% تليها محافظة بيت لحم 15% في حين سجلت محافظة القدس ادنى معدل بطالة (3.2%)، بالمقابل سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة في قطاع غزة حيث بلغ 54.8% تلاها محافظة خانيونس 49.4% في حين سجلت محافظة شمال غزة ادنى معدل بطالة بواقع 38.4%.فئة الشباب الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى الأكثر معاناة من البطالةبلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى 48.3% ( ويشكلون ما نسبته 25.6% من اجمالي المتعطلين عن العمل)، أما على مستوى الجنس فقد بلغ 61.3% للإناث مقابل 34.3% بين الذكور، أما على مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة للشباب الخريحين في الضفة الغربية 28.6% مقابل 73.9% في قطاع غزة.فجوة كبيرة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناثحوالي 7 من كل 10 ذكور مشاركون في القوى العاملة مقابل حوالي 2 من كل 10 إناث، وبلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 18.6% مقابل 70.7% للذكور.كما لا يزال التفاوت كبيراً في نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 47.5٪ في الضفة الغربية مقارنة بـ 41.0٪ في قطاع غزة.بلغ إجمالي الداخلين لسوق العمل في العام 2022 حوالي 95 ألف شخص؛ منهم 37 ألف شخص في الضفة الغربية و58 ألف شخص في قطاع غزة.ارتفاع في عدد العاملين في السوق المحلي بين العام 2021 والعام 2022ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي من 889 ألف عامل في العام 2021 الى 940 ألف عامل في العام 2022، اذ ارتفع العدد في الضفة الغربية بنسبة 4.0%، كما ارتفع العدد في قطاع غزة بنسبة 9.9% لنفس الفترة.يعتبر نشاط الخدمات والفروع الأخرى (يشمل التعليم والصحة) الأكثر استيعاباً للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت نسبة العاملين فيه أكثر من ثلث العاملين في الضفة الغربية مقابل أكثر من النصف في قطاع غزة.بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 43.5 ساعة أسبوعيا مقابل 36.9 ساعة في قطاع غزة، كما بلغ معدل ايام العمل الشهرية 22.7 يوم عمل في الضفة الغربية مقابل 21.8 بوم عمل في قطاع غزة، من جهة أخرى بلغ معدل الأجر اليومي بالشيكل قي الضفة الغربية 125.6 شيكلاً مقابل 57.1 شيكلاً في قطاع غزة.193 ألف عامل في إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية في العام 2022بلغ عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات في العام 2022 حوالي 193 ألف عامل منهم 29 ألف يعملون في المستعمرات الإسرائيلية، وبلغت نسبة العاملين قي اسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية الحاصلين على تصاريح عمل 58.6% في حين بلغت نسبة العاملين بدون تصاريح عمل نحو 20.7%، أما حملة الهوية الاسرائيلية أو جواز سفر أجنبي فقد بلغت نسبتهم 20.7%.سجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستعمرات والتي تشكل 57.4% من اجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات.بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات 276 شيكلاً.حوالي 8 من كل 10 عاملين هم مستخدمون بأجر76% من العاملين هم من المستخدمين بأجر، مقابل 20% يعملون لحسابهم الخاص وأرباب عمل، و4% كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر.حوالي ثلثي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل65% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، و26% يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل 44% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.40% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1.880 شيكلاً) في فلسطين عام 2022بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 19% في الضفة الغربية بمعدل أجر شهري حوالي 1.419 شيكلاً، بالمقابل بلغت النسبة حوالي 89% في قطاع غزة بمعدل أجر شهري حوالي 697 شيكلاً.تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجر في العام 2021 بلغ (1.450 شيكلاً)، عند مقارنة هذا الأجر مع العام 2022 يظهر ارتفاع في نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من هذا الحد سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة حيث ارتفعت النسبة بين العام 2021 والعام 2022 من اجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص من 7% إلى 8% في الضفة الغربية ومن 81% إلى 86% في قطاع غزة.نسبة الأطفال العاملين في الضفة الغربية اعلى منها في قطاع غزة3% من الأطفال (10-17) سنة عاملون، بواقع 5% في الضفة الغربية و1% في قطاع غزة.