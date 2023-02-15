المطران حنا: تهديدات الاحتلال مصيرها الفشل المحتوم

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، إن "التهديدات والابتزازات والضغوطات الممارسة بحق شعبنا الفلسطيني إنما مصيرها هو الفشل المحتوم".





وأضاف المطران حنا: "فالفلسطينيون ليسوا إلعوبة بيد سياسيي الاحتلال، وقضيتهم العادلة ليست موجودة في مزاد علني لكي يتاجر بها هذا أو ذاك فهي قضية شعب حي يعشق الحياة والحرية".





وتابع: "لا توجد هنالك أية قوة لا في الاحتلال ولا في أعوانه قادرة على النيل من عزيمة وإرادة شعبنا وتصفية هذه القضية العادلة".





رام الله - دنيا الوطنوشدد المطران حنا على أن "التهديدات التي نسمعها بين الفينة والأخرى من قبل رموز الاحتلال مصيرها الفشل لأن شعبنا شعب حي يعشق الحياة والحرية والكرامة والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام".