شؤون فلسطينية

أول تعليق رسمي فلسطيني على موافقة الاحتلال لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة

أول تعليق رسمي فلسطيني على موافقة الاحتلال لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة
وزارة الخارجية تعلق على المصادقة لبناء وحدات استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية وعزمها بناء ما يقارب 9409 وحدات استيطانية جديدة لتوسيع المستعمرات القائمة وإعادة احياء مستوطنات تم إخلاؤها وتعميق بؤر استيطانية عشوائية معزولة في عمق الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة لشرعنة تسع بؤر عشوائية بهدف تسمينها وتوطين أعداد أكبر من المستوطنين فيها نحو تحويلها إلى مستعمرات قائمة، ولتسهيل عمليات ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا يعني أيضاً السيطرة على المزيد من المناطق والأرض الفلسطينية الاستراتيجية والحيوية مثل الأغوار ورؤوس الجبال المطلة عليها أو المناطق المؤدية إليها ومناطق جنوب الخليل وجنوب نابلس، في أبشع وأوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، علماً بأن بعض تلك البؤر الاستيطانية العشوائية كانت إسرائيل قد تعهدت أمام المجتمع الدولي بالعمل على اخلائها، غير أن كعادتها لا تنفذ تلك التعهدات ولا تلتزم بالقانون الدولي وبالاتفاقيات الموقعة.

وتؤكد الوزارة أن تعايش المجتمع الدولي مع تلك القرارات الاستعمارية التوسعية وعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تنفيذها يعني تورط المجتمع والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين في تقويض فرصة تطبيقه وتنفيذه على الأرض.

وأوضحت قناة إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لحكومة الاحتلال سيوافق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقالت (القناة 7) الإسرائيلية، إن "المجلس سيوافق قريبًا على بناء 7032 وحدة استيطانية في جميع مستوطنات الضفة من أصل 9409 وحدة تم إقرارها".

وأضافت القناة أن توزيع المستوطنات كالتالي: "منها 1100 في معاليه أدوميم، و600 في تل تصيون، و500 في غفعات زئيف، و400 في كدوميم".

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