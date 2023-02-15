الاحتلال يفرض قيودًا مشددة على أهالي مخيم شعفاط بالقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض قيود مشددة على المواطنين في مخيم شعفاط شمال غرب القدس، ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها بحق شعبنا الفلسطيني.







ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز شعفاط العسكري أعاقت وصول أهالي المخيم والمناطق المجاورة، خاصة الطلبة، إلى أماكن عملهم ومدارسهم.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت أن جنود الاحتلال اعتدوا على أحد الطلبة بالضرب عند الحاجز، وأخضعوه للتفتيش المهين.وأشارت إلى أن عددا كبيرا من أهالي المخيم انتظروا لفترات طويلة قبل السماح لهم بعبور الحاجز العسكري، ما تسبب بتأخرهم عن أعمالهم، فيما اصطفت طوابير طويلة من السيارات قرب الحاجز، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.