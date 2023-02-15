الرئيس التونسي: لن نترك بلادنا لقمة سائغة في أيدي الوحوش

رام الله - دنيا الوطنقال، الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن" مهمّتنا الأساسية اليوم هي إنقاذ البلاد وشعبها ولن نترك تونس لقمة سائغة في أيدي الوحوش".كما وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده تعيش "مرحلة دقيقة وخطيرة"، وأنه لا يمكن الحديث عن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل.وخلال زيارة إلى وزارة الداخلية، قال سعيّد: "نحن نحترم الإجراءات ونحترم حقوق الإنسان، ولكن في تّهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي الأمر لا يتعلّق بالحقوق". وفق (روسيا اليوم)وشدد سعيّد على أن "القضاة يجب أن يتحمّلوا مسؤوليتهم التاريخية، مع ضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".