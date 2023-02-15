صبري يدعو إلى حماية الأسرى والمسرى من اعتداءات وظلم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، إلى حماية الأسرى والمسرى من اعتداءات وظلم الاحتلال الإسرائيلي.وقال الشيخ صبري: "على المؤسسات التي تدعي حماية حقوق الإنسان، أن تفتح أعينها وتوقف هذا الظلم"، مشدداً على أن "الاعتداء على الأسرى في سجون الاحتلال هو قمة بالظلم واختراق لجميع القوانين والأعراف الإنسانية".وتابع قائلاً: "سياسة العقاب الجماعي ليست جديدة على شعبنا الفلسطيني، وتصعيد هذه السياسة دليل واضح على حقد الاحتلال"، مؤكداً أن استمرار جرائم الاحتلال ضد الأبرياء يظهر تجاهله لكل قوانين المجتمع الدولي.يشار إلى أن الأسرى شرعوا أمس، بتنفيذ خطوات العصيان رداً على إعلان سلطات الاحتلال نيتها تطبيق إجراءات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.