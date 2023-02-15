إعلام إسرائيلي: اشتداد الخلافات بين الوزيرين سموتريتش وغالانت لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأوضحت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن ثمة خلافات بين الوزيرين في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش ويوآف غالانت.ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن خلافات جرت بين الوزير سموتريتش والوزير غالانت حول إخلاء كرم في بؤرة استيطانية بمنطقة شيلو.وأضافت القناة: سموتريتش بموجب صلاحياته أصدر أمرًا كتابيًا بوقف الإخلاء وعدم تنفيذه لحين إجراء مناقشة حول الأمر، لكن الأخير أمر بتنفيذ الإخلاء دون أي اعتبار لسموتريتش.وفي وقت سابق، عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، على إخلاء كرم في بؤرة للمستوطنين بمنطقة (شيلو).