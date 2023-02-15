النرويج: قرار إسرائيل "شرعنة" بؤر استيطانية يقوّض حل الدولتين

أدانت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، قرار إسرائيل، بشأن "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة الغربية.







وقالت هويتفيلدت في بيان صحفي، إن بلادها تعارض قرار إسرائيل "شرعنة" تسع بؤر استيطانية في الضفة المحتلة، إضافة لخطط بناء آلاف الوحدات الإستيطانية الجديدة في المستوطنات القائمة.

وأعربت عن قلقها بشأن حجم المعاناة الإنسانية، التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون بسبب الهجمات المتكررة وفقدان الأرواح.





وأكدت ضرورة أن تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات لتجنب المزيد من التصعيد والتراجع عن هذه القرارات، التي تقوّض احتمالات حل الدولتين وستؤدي حتماً إلى مزيد من الصراع.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي ويجب وقفها، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت تتعرض فيه المجتمعات والقرى الفلسطينية في الضفة لخطر التهجير القسري.