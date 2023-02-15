وصول طائرات محمّلة بالمساعدات من عدّة دول إلى سوريا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم، بوصول عدد من الطائرات المحمّلة بالمساعدات من السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا والصين إلى سوريا.وقالت إن: "طائرة مساعدات سعودية ثانية وصلت إلى مطار حلب، محملة بمواد إغاثية وطبية وأجهزة تبريد وحليب أطفال.وتابعت :"طائرة مساعدات إماراتية جديدة وطائرة صينية وصلتا إلى مطار دمشق الدولي، محملة بالمساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال". وفق (روسيا اليوم)وأضافت أن الطائرة الإماراتية هي الثالثة منذ صباح اليوم، وتحمل على متنها 87 طنا و500 كيلوغرام من المواد الغذائية والإغاثية لمساعدة المتضررين.كما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة ليبية محملة بدفعة مساعدات جديدة إلى المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا في الـ 6 من شباط/ فبراير الجاري.