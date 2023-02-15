(كنيست) تصوت على مشروع قانون لإفساح المجال أمام درعي بتولي حقيبة وزارية





يشار إلى أن المحكمة العليا في إسرائيل قررت منع تعيين درعي وزيراً في الحكومة الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، بسبب محاكمته بتهم فساد.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تصوت (كنيست) اليوم الأربعاء، على مشروع قانون أساس، لإفساح المجال أمام، زعيم حزب (شاس)، أرييه درعي بتولي حقيبة وزارية.يشار إلى أن المعارضة في إسرائيل طلبت التصويت على القانون ضمن شروط إجراء المفاوضات المتعلقة بالإصلاح القانوني، لكن وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين رفض ذلك.وتم التوقيع على "قانون درعي 2" من قبل أكثر من 40 عضواً في الكنيست من جميع الأحزاب في الائتلاف، ومن المتوقع أن يكون له أغلبية كبيرة.