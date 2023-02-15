شاهد: مستوطنون يتسلقون على الأشجار لمنع إخلاء كرم في بؤرة استيطانية
عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، على إخلاء كرم في بؤرة للمستوطنين بمنطقة (شيلو).
ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه خطوة قوات الاحتلال جاءت على الرغم من مطالبة الوزير بتسلئيل سموتريتش بمنع الإخلاء.
وأظهر مقطع مصور، بعض المستوطنين وهم يتسلقون على الأشجار لمنع اعتقالهم ووقف الإخلاء.
ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن خلافات جرت بين وزير المالية، سموتريتش، ووزير الجيش، يوآف غالانت حول إخلاء الكرم في منطقة شيلو.
وبموجب صلاحياته أصدر سموتريتش أمرًا كتابيًا بوقف الإخلاء وعدم تنفيذه لحين إجراء مناقشة حول الأمر، لكن غالانت أمر بتنفيذ الإخلاء دون أي اعتبار لسموتريتش.
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