شاهد: مستوطنون يتسلقون على الأشجار لمنع إخلاء كرم في بؤرة استيطانية

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن خلافات جرت بين وزير المالية، سموتريتش، ووزير الجيش، يوآف غالانت حول إخلاء الكرم في منطقة شيلو.





وبموجب صلاحياته أصدر سموتريتش أمرًا كتابيًا بوقف الإخلاء وعدم تنفيذه لحين إجراء مناقشة حول الأمر، لكن غالانت أمر بتنفيذ الإخلاء دون أي اعتبار لسموتريتش.





