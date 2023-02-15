وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع أردوغان ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، تفاصيل لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن كوهين طرح على أردوغان موضوع الجنود الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.ووفقًا لـ(كان) قال إيلي كوهين، إنني"التقيت بالرئيس التركي أردوغان، وأعربت عن تعازيّ بالكارثة وأكدت التزام إسرائيل بمواصلة تقديم الدعم وتحدثنا عن محاربة البرنامج النووي الإيراني".وتابع: "كما أنني بحث مع الرئيس التركي قضية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد وصل إلى تركيا في زيارة وصفها بـ "التضامنية" عقب الزلزال المدمر الأخير.