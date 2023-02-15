الجيش الأميركي يزعم: أسقطنا مسيّرة إيرانية الصنع شمال شرق سوريا







وفي 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت القيادة الأميركية سقوط صاروخين على قاعدة كونيكو.

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من اسقاط طائرة مسيّرة إيرانية الصنع فوق شمال شرق سوريا.وقالت القيادة المركزية الأميركية إنّ المسيّرة "كانت تحاول استطلاع إحدى قواعدها العسكرية قرب حقل كونيكو النفطي"، وفق قناة (الميادين).وكانت القيادة المركزية للقوات الأميركية أعلنت، الشهر الماضي، عن تعرّض قاعدة التنف العسكرية في سوريا لهجمات بثلاث طائرات مسيرة انتحارية مجهولة المصدر، مؤكدةً إسقاط طائرتين، في حين أصابت واحدة بناءً في القاعدة.