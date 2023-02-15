مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة في جنين ونابلس

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين بالحجارة، بالقرب من سيلة الظهر جنوب جنين.







وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، بالقرب من موقع مستوطنة (حوميش) المخلاة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت شارع - جنين - نابلس أمام المركبات بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر.في السياق، أحرق مستوطنون فجر اليوم، مركبة في بلدة عوريف جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا منطقة "الصفافير" في عوريف، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن راجح حسين الصفدي، قرب مسجد الرباط.