شاهد: إنقاذ مسنة تركية بعد تسعة أيام تحت الأنقاض

رام الله - دنيا الوطننجحت فرق الإغاثة التركية من إنقاذ مسنة تركية بعمر 77 عاماً، الثلاثاء، في ولاية أدي يامان، بعد مضي 212 ساعة على وقوع الزلزال.وبحسب وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية، فإن السيدة التركية فاطمة غونغور استطاعت أن تصمد لنحو تسعة أيام قضتها تحت الأنقاض في ولاية أدي يامان جنوبي البلاد.ورصدت لقطات فيديو استخراج فاطمة على يد فريق تركي، وعقب خروجها احتضنها عدد من أقربائها وسط مشاعر مختلطة من الفرحة والذهول، قبل نقلها إلى مستشفى قريب.ووفق أحدث الإحصاءات الرسمية، فإن 35 ألف شخص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 105 آلاف في تركيا، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، يوم السادس من شباط/ فبراير الجاري.ولا تزال فرق الإنقاذ من عدة دول، تحاول استخرج أحياء من بين حطام المباني المهدمة في تركيا وسوريا.