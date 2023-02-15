الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين، من قرية تل، جنوب غرب المدينة.







وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل، واعتقلت المواطنين عبيدة عماد محمود أبو يامين (22 عاما)، وعمر عماد يوسف ريحان (27 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة مواطنين بينهم طفل من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت قسام رمزي عميرة (16 عاما)، ومحمد نعيم عميرة (25 عاما)، ومحمد رأفت حمامرة (30 عاما)، وإياد فؤاد حمامرة (20 عاما)، ومحمد داود شوشة (20 عاما)، وجميعهم من قرية حوسان غرب بيت لحم، إضافة إلى فراس إبراهيم دار راشد (44 عاما)، من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا من بلدة كفردان، واقتحمت بلدات عدة غرب جنين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم نعمان عابد، وداهمت منزلي الأسيرين محمد وحسام عابد وفتشتهما.وفي السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات بلدات اليامون، والسيلة الحارثية، وعانين، وسيّّرت آلياتها في شوارعها، في خطوة استفزازية.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت محمد خيري ياسين (17 عاما)، من قرية كفر مالك شرق رام الله، وأحمد محمد علقم، ويعقوب ذياب الحج، من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى صرّة، وقوصين، وعوريف، وعصيرة الشمالية، ولم يبلغ عن اعتقالات.