قناة إسرائيلية تكشف ردّ مسؤولين على تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، الليلة، عن رد مسؤولين في حكومة الاحتلال على التصريحات الأمريكية بشأن شرعنة البؤر الاستطيانية في الضفة الغربية.ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن "كبار المسؤولين الإسرائيليين نقلوا رسالة إلى الإدارة الأميركية مفادها أنه لن يتم الترويج لشرعنة أية بؤر استيطانية جديدة إلا في حالة وقعت هجمات مماثلة كتلك التي أدت لقتل العديد من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة".وأضافت: "كابنيت قرر أن يتم شرعنة 14 بؤرة، إلا أنه بعد مناقشة جرت مع الإدارة الأميركية تقرر الموافقة على 9 فقط".وكانت قد كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تفاصيل اتفاق جرى بين وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير ورئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.ووفق القناة الإسرائيلية، فإن "بن غفير اتفق مع نتنياهو أن كل مستوطن يقتل بسبب عمليات فلسطينية، سيتم شرعنة بؤرة استيطانية عنه".وأضاف بن غفير: "كان قرار كابينت شرعنة تسع بؤر استيطانية، بمثابة تنفيذ للاتفاق بعد مقتل 9 مستوطنين في العمليات التي سبقت اجتماع كابينت".