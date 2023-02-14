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اللجنة الاستشارية لوزاري المرأة بـ "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعها الثامن

اللجنة الاستشارية لوزاري المرأة بـ "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعها الثامن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الاستشارية للمرأة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثامن افتراضيا، برئاسة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، ورئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، كلمتها التي ألقتها نيابة عنها السفيرة ندا دراز، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، وعضو اللجنة الاستشارية للمرأة من مصر، بتقديم التعازي باسم اللجنة الاستشارية للمرأة إلى شعبي سوريا وتركيا في ضحايا حادث الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاءا من البلاد في أوائل الشهر الجاري وأسفر عن آلاف الضحايا، كما قدمت تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت إلى أن موضوع تمكين المرأة يحظى باهتمام كبير لدى القيادة السياسية في مصر وأكدت استعداد مصر في ظل رئاستها للمؤتمر لبذل المزيد من الجهود في تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في العالم الإسلامي.

وفي كلمة الأمانة العامة للمنظمة التي ألقتها الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة، أشادت بجهود مصر في رئاسة المؤتمر وفي استضافة مقر منظمة تنمية المرأة.

ودعت لتكثيف الجهود من أجل المساهمة في مساعدة المرأة على مواجهة تلك التحديات، وأكدت التزام الأمانة العامة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم نشاطات اللجنة الاستشارية للمرأة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري للمرأة.

وسيبحث الاجتماع وضع المرأة في المجموعات الجغرافية الثلاث للمنظمة خاصة في فلسطين وأفغانستان ودول الساحل ودول بحيرة تشاد في ظل التحديات التي تواجهها المرأة في الدول الأعضاء، وتعيين نائبة رئيسة اللجنة الاستشارية للمرأة من المجموعة الأفريقية، والتحضير للنسخة الثالثة لجائزة المنظمة لانجازات المرأة التي ستقدم خلال الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري للمرأة التي تستضيفها جمهورية باكستان الإسلامية.

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