"راصد" يُوضح تفاصيل الحالة الجوية خلال اليومين المقبليْن

وقال العلامي: إن زخات من الأمطار على فترات متوقعة فوق مناطق متفرقة خلال يومي الأربعاء والخميس المقبليْن، بالتزامن مع أجواء باردة بشكلٍ مُلفت.

رام الله - دنيا الوطنأوضح الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الثلاثاء، تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال اليومين المقبليْن.وكانت قد توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو يوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو باردا في معظم المناطق.كما توقعت أن يكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى باردا في معظم المناطق الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية.