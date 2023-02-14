شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أمين عام المنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين يستقبل اللواء أبو بكر في بروكسل

هيئة الأسرى: أمين عام المنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين يستقبل اللواء أبو بكر في بروكسل
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل أمين عام المنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين جان فيرمون، مساء اليوم الثلاثاء، في مكتبه في العاصمة بروكسل، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ووفد الهيئة، وممثلي الجالية الفلسطينية في بلجيكا عضو المجلس الوطني عماد بدوي وحمدان الضميري.

وشهد اللقاء الحديث عن رزمة القوانين الإسرائيلية الانتقامية، التي أقرت وشرعت من قبل البرلمان الإسرائيلي (كنيست)، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وتحويل حياتهم وحياة ذويهم إلى جحيم حقيقي.

وركز اللقاء على النشاط القضائي العنصري الإسرائيلي، الذي يتنافى مع كافة مبادئ العدالة والقضاء الدولي، وذلك بفعل التبعية المطلقة للأجهزة العسكرية الاحتلالية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، صاحب السيطرة المطلقة على القضاء
والنيابة، والذي يتولى تصدير الأحكام إلى القضاة لتلاوتها على الأسرى والمعتقلين.

كما تناول اللقاء سياسة الاعتقال الإداري، والمخالفات القانونية والإنسانية المترتبة على استخدامها، والتي توسعت بشكل ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، وأصبحت تمارس بمزاجية ما يسموا ضباط المناطق في جيش الاحتلال.

وتطرق اللقاء لتصميم الهيئة إلى اللجوء لكافة محاكم الاحتلال الإسرائيلي بكافة مسمياتها ومستوياتها للمطالبة بحقوق الأسرى والمعتقلين، كالحقوق الحياتية المعيشية والصحية العلاجية واحتجاز الجثامين، وبالرغم من الرفض الدائم والمطلق لكل ما يقدم من طلبات والتماسات، إلا أن هناك تصميم اضطراري لسلوك هذا المجال لفضح هذه التبعية، والتي تعكس حقيقة أن الجهاز القضائي أحد الأركان الرئيسية لهذا الاحتلال.

وفي ختام اللقاء، وجهت دعوة للمنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بزيارة الأراضي الفلسطينية، والتوجه إلى إسرائيل لحضور محاكمات أسرى ومعتقلين فلسطينين، ومشاهدة الجريمة القضائية الإسرائيلية على أرض الواقع.

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