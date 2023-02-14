العسومي و"شارومبيرا" يتفقان على خريطة عمل برلمانية بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي

رام الله - دنيا الوطنأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع برلمان عموم أفريقيا (البرلمان الأفريقي)، مشدداً على أن القارة الأفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الحقيقي للدول العربية، فضلاً عن أن نصف الدول العربية تقريباً هي في الوقت ذاته دول أفريقية، مضيفاً أن العلاقات العربية الأفريقية الحالية لا تتناسب مع ما يجمع الجانبين العربي والأفريقي من روابط تاريخية وثقافية وشعبية ومصالح استراتيجية متبادلة.جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي معالي السيد فورتشن شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا والوفد المرافق له بالقاهرة؛ حيث قدم له الشكر لتلبيته الدعوة والمشاركة كضيف شرف في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي نظمه البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.وخلال اللقاء، اتفق رئيس البرلمان العربي مع نظيره الأفريقي على خريطة عمل برلمانية بين المنظمتين خلال الفترة القادمة، تتمثل أبرز ملامحها الرئيسية في تطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لكي تتناسب مع التطورات والمستجدات الحالية، فضلاً عن التنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية التي تجمع بين المنظمتين، والاتفاق على عدد من القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً لكلا المؤسستين، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، والقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، وتغير المناخ، والتصدي لظاهرة الإساءة إلى الأديان.ومن جانبه، أكد "شارومبيرا" حرصه الشديد على وجود آليات على أرض الواقع لتفعيل التعاون بين برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي، على نحو يحقق الدعم المتبادل للقضايا التي تهم كلا الطرفين في المحافل الدولية المختلفة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الرئيسية التي تم الاتفاق عليها كأجندة عمل لكلا الجانبين، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك لقاءات منتظمة بين قيادات كلا المنظمتين، لمتابعة وتقييم مسيرة التقدم المُحرز بين الجانبين، كما أكد كذلك على أهمية تعزيز العلاقات بين اللجان المناظرة في البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا.