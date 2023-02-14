دائرة تنفيذ الخطوات النضالية التي أعلنها الأسرى ستتسع يوم غد بانضمام عدة سجون

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إنّ "دائرة تنفيذ الخطوات النضالية التي أعلن عنها الأسرى ستتسع يوم غد بانضمام عدة سجون، إلى جانب أسرى سجن "نفحة" الذين بدأوا اليوم بتنفيذ الخطوات، استنادا للخطة التي أقرّتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، ردا على إعلان إدارة السّجون البدء بتطبيق الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير".







وبينت الهيئة ونادي الأسير، في بيان لهما، مساء اليوم الثلاثاء، أن السّجون التي ستنضم غدا للخطوات هي: "ريمون"، و"عوفر"، و"مجدو"، و"جلبوع"، "والنقب".

رام الله - دنيا الوطنوأوضح البيان أن خطوات العصيان الأولية تتمثل بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى "الفحص الأمني"، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.يُشار إلى أنّ إدارة السّجون وفي اليوم الأول لبدء الأسرى خطواتهم، أقدمت على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن "نفحة"، كما قام أحد السّجانين خلال "الفحص الأمني" باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات "بن غفير"، الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السجن، وقد رد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.وكانت لجنة الطوارئ العليا قد صرحت في بيان مقتضب اليوم، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".