بماذا عقب وزير الخارجية الأميركي على قرارات (كابينت)؟

عقب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء يوم الثلاثاء، على قرارات (كابينت) إسرائيل الأخيرة، بشأن شرعنة مزيدًا من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطن‏وقال بلينكن في تصريح مقتضب له: إننا "نشعر بانزعاج بالغ إزاء قرار إسرائيل يوم أمس، المضي قدما بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية، وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".في السياق، أعرب وزراء خارجية خمس قوى غربية، اليوم، عن "قلقهم البالغ" حيال قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما بـ "شرعنة" مستوطنات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.وقال الوزراء: البريطاني، والفرنسي، والألماني، والإيطالي، والأميركي: "نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب".وشددوا أن "الإجراءات الأخيرة لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".