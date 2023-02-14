عاجل

  • المالكي: فريق التدخل الفلسطيني يواصل عملياته الإغاثية في مخيمي حندرات والنيرب ومدينة ملاطية

  • دائرة تنفيذ الخطوات النضالية التي أعلنها الأسرى ستتسع يوم غدٍ بانضمام عدة سجون

دولي

بماذا عقب وزير الخارجية الأميركي على قرارات (كابينت)؟

بماذا عقب وزير الخارجية الأميركي على قرارات (كابينت)؟
أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
عقب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء يوم الثلاثاء، على قرارات (كابينت) إسرائيل الأخيرة، بشأن شرعنة مزيدًا من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

‏وقال بلينكن في تصريح مقتضب له: إننا "نشعر بانزعاج بالغ إزاء قرار إسرائيل يوم أمس، المضي قدما بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية، وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".

في السياق، أعرب وزراء خارجية خمس قوى غربية، اليوم، عن "قلقهم البالغ" حيال قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما بـ "شرعنة" مستوطنات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وقال الوزراء: البريطاني، والفرنسي، والألماني، والإيطالي، والأميركي: "نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب".

وشددوا أن "الإجراءات الأخيرة لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".

أخبار ذات صلة

بماذا عقب وزير الخارجية الأميركي على قرارات (كابينت)؟

بماذا عقب وزير الخارجية الأميركي على قرارات (كابينت)؟

مسؤولون إسرائيليون يحذرون: تهديدات بن غفير ستزيد من فرص وقوع العمليات

مسؤولون إسرائيليون يحذرون: تهديدات بن غفير ستزيد من فرص وقوع العمليات

أمريكا: ثلاثة قتلى بإطلاق نار في جامعة ولاية ميشيغان

أمريكا: ثلاثة قتلى بإطلاق نار في جامعة ولاية ميشيغان

نيويورك: سائق شاحنة يدهس مارّة ويصيب 8 أشخاص بجروح

نيويورك: سائق شاحنة يدهس مارّة ويصيب 8 أشخاص بجروح

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل تركيا في زيارة &quot;تضامنية&quot;

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل تركيا في زيارة "تضامنية"

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 37 ألفا

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 37 ألفا

(كنيست) تصادق على خطة لإضعاف &quot;جهاز القضاء&quot;

(كنيست) تصادق على خطة لإضعاف "جهاز القضاء"

أمريكا تُسقط جسمًا طائرًا &quot;غامضًا&quot; قرب الحدود مع كندا

أمريكا تُسقط جسمًا طائرًا "غامضًا" قرب الحدود مع كندا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله بنفسه

الاحتلال يجبر مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله بنفسه

القدس: الاحتلال يعتقل شابًا ويمدد اعتقال طفل

القدس: الاحتلال يعتقل شابًا ويمدد اعتقال طفل

الرئيس عباس يستقبل وفدًا برئاسة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الليبي

الرئيس عباس يستقبل وفدًا برئاسة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الليبي

اللواء أبو بكر يلتقي نائبًا بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي ويُطلعه على أوضاع الأسرى

اللواء أبو بكر يلتقي نائبًا بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي ويُطلعه على أوضاع الأسرى

دائرتا &quot;شؤون اللاجئين وشؤون المغتربين&quot; بالمنظمة تتفقان على برنامج موحد لإحياء ذكرى النكبة 57

دائرتا "شؤون اللاجئين وشؤون المغتربين" بالمنظمة تتفقان على برنامج موحد لإحياء ذكرى النكبة 57

الوزير غنيم يبحث مع المستشار الاقتصادي الأمريكي سبل التعاون المشترك

الوزير غنيم يبحث مع المستشار الاقتصادي الأمريكي سبل التعاون المشترك

بمشاركة فلسطين.. انطلاق أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

بمشاركة فلسطين.. انطلاق أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

تشييع جثمان الشهيد هارون أبو عرام في بلدة يطا

تشييع جثمان الشهيد هارون أبو عرام في بلدة يطا

منوعات

شيرين عبد الوهاب توجّه إنذاراً لشركة روتانا

شيرين عبد الوهاب توجّه إنذاراً لشركة روتانا

التعليق الأول لمحامية الشاب السوري بعد براءة زوج نانسي عجرم

التعليق الأول لمحامية الشاب السوري بعد براءة زوج نانسي عجرم

طليق عبلة كامل يخرج عن صمته ويوضح حقيقة اعتزالها الفن

طليق عبلة كامل يخرج عن صمته ويوضح حقيقة اعتزالها الفن

سمية خشاب للمتابعين: هابي فالانتين يا حبايبي

سمية خشاب للمتابعين: هابي فالانتين يا حبايبي

ممثلة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

ممثلة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

كيف شوّق محمد رمضان الجمهور لمسلسل (العمدة) القادم؟

كيف شوّق محمد رمضان الجمهور لمسلسل (العمدة) القادم؟

القضاء اللبناني يصدر حكماً نهائياً في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم

القضاء اللبناني يصدر حكماً نهائياً في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم

بطريقة طريفة.. الفنانة أحلام الشامسي تحتفل في يوم ميلادها

بطريقة طريفة.. الفنانة أحلام الشامسي تحتفل في يوم ميلادها

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأحمر في آخر إطلالة؟

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأحمر في آخر إطلالة؟

مصرع مخرج مصري شهير في حادث سير مروّع

مصرع مخرج مصري شهير في حادث سير مروّع

عربي

العسومي و&quot;شارومبيرا&quot; يتفقان على خريطة عمل برلمانية بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي

العسومي و"شارومبيرا" يتفقان على خريطة عمل برلمانية بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي

فلسطين وليبيا تتفقان على تنشيط التبادل التجاري بينهما

فلسطين وليبيا تتفقان على تنشيط التبادل التجاري بينهما

قناة السويس تُقرر زيادة الرسوم الإضافية على ناقلات البترول

قناة السويس تُقرر زيادة الرسوم الإضافية على ناقلات البترول

اليمن تكشف مقدار خسائرها جراء هجمات حوثية على موانئ النفط

اليمن تكشف مقدار خسائرها جراء هجمات حوثية على موانئ النفط