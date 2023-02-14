إعلام إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تُجري اتصالات لطرح هذا الموضوع على مجلس الأمن

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تُجري اتصالات مع عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقب قرارات (كابينت) الأخيرة.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن "السلطة الفلسطينية تُجري اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل طرح تصويت ضد قرارات (كابينت) بشأن البناء في المستوطنات".وأضاف الموقع: "هذا ما قاله مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار، بحيث قدروا أن السلطة ستنجح على الأرجح في تجنيد 9 من أعضاء مجلس الأمن للتصويت".وأكمل: "إن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ومسؤولين كبار آخرين في وزارة الخارجية على اتصال بالإدارة الأمريكية للتأكد من أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد أي قرار يُطرح للتصويت".