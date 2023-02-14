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فلسطين وليبيا تتفقان على تنشيط التبادل التجاري بينهما

فلسطين وليبيا تتفقان على تنشيط التبادل التجاري بينهما
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت دولة فلسطين، الثلاثاء، مع وفد اتحادات القطاع الخاص الليبي، على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد عسيلي، مع وفد اتحادات القطاع الخاص الليبي، برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية محمد الرعيض، في رام الله.

وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان، أن الطرفين اتفقا على إقامة شراكات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الليبيين، منها إقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في ليبيا "صنع في فلسطين"، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال عسيلي: "مهتمون بترجمة هذه الزيارة التاريخية للوفد الليبي، إلى شراكات استثمارية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ولدينا الجاهزية لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة".

وأضاف: "نعول على عمقنا العربي في دعم استراتيجيتنا بالانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال، ونسعى إلى إحلال المنتجات العربية محل منتجات الاحتلال".

بدوره، أكد الرعيض على الاهتمام بالزيارة "والنتائج المتوقعة في استكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة من الخبرة الفلسطينية في بناء الاقتصاد رغم كل الظروف والتحديات الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي".

ووصل الوفد الليبي إلى رام الله، في أول زيارة له، تستمر 7 أيام، يقوم خلالها الوفد بزيارة عدد من المحافظات ويعقد سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وزيارة مجموعة من المصانع.​​​​​​​

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