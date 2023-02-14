قناة السويس تُقرر زيادة الرسوم الإضافية على ناقلات البترول

رام الله - دنيا الوطنقررت هيئة قناة السويس المصرية، الثلاثاء، تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية بدلا من 20 بالمئة.وأوضحت الهيئة في بيان، أنها عدلت أيضا الرسوم المفروضة على ناقلات البترول الخام الفارغة لتصبح 15 بالمئة، بدلا من 10 بالمئة حاليا.ويسري القرار اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).وأضافت أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري.وحققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 21 بالمئة عن العام المالي الأسبق، فيما تتوقع 8 مليارات دولار في العام المالي الحالي.