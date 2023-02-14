اليمن تكشف مقدار خسائرها جراء هجمات حوثية على موانئ النفط

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء هجمات شنها الحوثيون مؤخرا على موانئ نفطية، ما تسبب بتوقف تصدير النفط.جاء ذلك، في كلمة لرئيس الحكومة معين عبد الملك، خلال الجلسة الرئيسية لأعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).وأوضح عبد الملك "أن مخزون قدرة اليمن على الصمود يستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف (منذ بدء الحرب)".وأضاف أنه "بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية، خسر اليمن حوالي 800 مليون إلى مليار دولار"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).ولفت إلى أنه "كان سيحدث انهيار اقتصادي، لولا الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، إضافة إلى تماسكها".وأفاد بأن" الرواتب باتت في حدها الأدنى، والقدرة الشرائية تراجعت إلى مستويات قياسية، والتعليم والمستشفيات والموازنات التشغيلية وغيرها من القطاعات في وضع صعب (جراء تداعيات هجمات الحوثيين)".وطالب عبدالملك المجتمع الدولي والمانحين "بضرورة مواصلة مساندة جهود الحكومة وفقا لأولويات مجلس القيادة الرئاسي للعمل، والتخلص التدريجي من تراكمات الحرب، وعودة اليمن وشعبه الصامد في وجه الحرب والأزمات المتعاقبة إلى الوضع الطبيعي".