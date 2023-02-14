شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يبحث مع المستشار الاقتصادي الأمريكي سبل التعاون المشترك

الوزير غنيم يبحث مع المستشار الاقتصادي الأمريكي سبل التعاون المشترك
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم، في مكتبه اليوم الثلاثاء، المستشار الاقتصادي في وزارة الخارجية الأمريكية دوغلاس موريس في لقاء خصص لبحث المستجدات المتعلقة بقطاع المياه.

ورحب الوزير غنيم بالضيف ووضعه بآخر المستجدات المتعلقة بالتحدي السياسي لقطاع المياه وهو الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المستمرة في نهب المقدرات الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين.

وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في هذا النهج سيعود بالضرر على الفلسطينيين ويفاقم من معاناتهم بسبب زيادة الطلب على المياه يوميا والكميات الحالية لا تكفي لسد الاحتياجات الفعلية.

كما أطلع م. غنيم، موريس على جملة من القضايا المتعلقة ببرامج سلطة المياه التطويرية والمستقبلية والتي تتطلب دائما توفير الدعم الفني والمالي والتدخل من قبل الشركاء لضمان تطوير قطاع المياه وتوفيرها لخدمة المواطنين والقطاعات المختلفة التي تعتمد أساسا على المياه التي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية في أي منها.

ولفت إلى أن النجاح الذي حققته سلطة المياه في تسليط الضوء على قضية المياه الفلسطينية والتحديات المختلفة التي تواجهها من خلال مؤتمر المياه الرابع الذي هدف إلى وضع تصور شامل لكافة التحديات والاحتياجات للمياه في المنطقة بشكل عام من خلال التوصيات الهامة التي خرج بها المؤتمر.

وأكد المهندس غنيم على استكمال العمل في هذا الجانب من خلال مشاركة سلطة المياه بمؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد في نيويورك الشهر القادم والذي سيتم خلاله طرح هذه التوصيات وبحث الآليات اللازمة لإيجاد حلول فاعلة قادرة على
الاستجابة للتحديات المستقبلية.

من جانبه، عبر المستشار موريس عن تقديره للجهود التي تقوم بها سلطة المياه وأهمية قطاع المياه في تحسين حياة المواطنين الفلسطينيين.

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