بمشاركة فلسطين.. انطلاق أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

انطلقت بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الـ12 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي يستمر لمدة يومين، للتحضير لأعمال الدورة العادية 58 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، المقرر انعقادهما في الجزائر يومي 13-14 من آذار/ مارس المقبل.







وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة كمال الشخرة.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت الأمين العـام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها، أن اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب تعد من أهم لجان المجلس التي تعمل على إعداد وتحضير ودراسة ومناقشة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال دوراته ومكتبه التنفيذي، وكذلك تقدم التوصيات الهامة التي تستند عليها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في إعداد مشاريع قرارات هذه الدورات.وأشارت إلى أن اجتماعات هذه اللجنة في السنوات الماضية شهدت الاتفاق على العديد من المواضيع والمقترحات التي حظيت باهتمام مجلس وزراء الصحة العرب وتبنيها وصدور القرارات بشأنها.وقالت إن الاجتماع معروضة عليه البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة 58 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقادها في الجزائر، وتتضمن عددا من المواضيع الصحية الهامة، في مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ومناقشة ما توصلت إليه اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.وقال الشخرة، في تصريح لوكالة "وفا" على هامش الاجتماع، إن مشاركة فلسطين في الاجتماع التحضيري لوزراء الصحة العرب المقبل بالجزائر له أهمية، حيث سيتناول الوضع الصحي في فلسطين نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد يوم إلا فيه شهيد وجريح في ظل حكومة يمينية متطرفة قاتلة ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية.وأضاف أن فلسطين ستتقدم بعدة مشاريع لاعتمادها وإقرارها، أهمها مشروع لجائزة الطبيب العربي والفلسطيني، ومشروع الإستراتيجية الطبية بفلسطين ودعم البنية التحتية، ودعم الأطقم الطبية سواء بالتدريب أو المساعدة بالدورات التدريبية وتبادل الخبرات.