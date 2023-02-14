شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد هارون أبو عرام في بلدة يطا

تشييع جثمان الشهيد هارون أبو عرام في بلدة يطا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير شعبنا في بلدة يطا جنوب الخليل، اليوم الثلاثاء، الشهيد الشاب هارون أبو عرام، الذي استشهد متأثرا بإصابته من قبل قوات الاحتلال قبل نحو عامين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى يطا الحكومي، وتمت الصلاة على جثمانه في مسجد الصادق الأمين بمنطقة رقعة وسط البلدة، بعد إلقاء نظرة الوداع عليه في منزل عائلته.

وأقيمت جنازة ومراسم عسكرية للشهيد قبل مواراته الثرى.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد عمور، إن الشهيد أبو عرام ضحية لممارسات قوات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين في مسافر يطا، مؤكدا أن المسافر ستبقى عصية على الاحتلال ومخططاته.

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