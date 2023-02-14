مسؤولون إسرائيليون يحذرون: تهديدات بن غفير ستزيد من فرص وقوع العمليات





رام الله - دنيا الوطنحذر مسؤولون إسرائليون، مساء يوم الثلاثاء، من تهديدات وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير الأخيرة بشأن الأسرى الفلسطينيين في السجون.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن مسؤولين في المنظومة الأمنية للاحتلال قالوا إن "التحريض المستمر والتصريحات والتهديدات من قبل السياسيين، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تزيد من حالة الضغط على سكان شرق القدس".وشددوا على أن "الأمر الذي يزيد من فرص وقوع عمليات وتدهور الوضع".وكان قد أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء اليوم، إصراره على إجراءاته ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.ونقلت (القناة 12) عن بن غفير، قوله: "أنا مُصِر على الاستمرار في تقليص أوضاع الأسرى إلى الحد الأدنى، القتلة لا يستحقون الرفاهية"، وفق قوله.وأضاف المتطرف بن غفير: "لقد بدأنا وأعتزم الاستمرار في تقليص ظروفهم ولن تردعني التهديدات، بل تزيدني إيمانا برأيي بأننا بحاجة إلى إعادة النظام واستعادة سيادتنا في السجون".