جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد الطفل محمود العايدي

شيعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل محمود العايدي (17 عاما) إلى مثواه الأخير.







وانطلقت جنازة عسكرية للشهيد من مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وصولا إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، ومنه إلى منزل عائلته في مخيم الفارعة، التي ألقت عليه نظرة الوداع الأخير.

رام الله - دنيا الوطنوحمل المشيعون جثمان الشهيد العايدي على الأكتاف، وجابوا به أزقة المخيم، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، وبعمليات القتل اليومية.وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العايدي بمسجد أبو بكر الصديق في المخيم، قبل أن يوارى الثرى.وكان العايدي أصيب برصاص الاحتلال الحي بالرأس خلال اقتحام مخيم الفارعة فجر اليوم، وأعلنت وزارة الصحة في وقت لاحق عن استشهاده في مستشفى رفيديا الحكومي متأثرا بإصابته.