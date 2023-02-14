"الخارجية": نطالب بموقف دولي جاد لإجبار الاحتلال على وقف تصعيده

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن ازدواجية المعايير الدولية تُشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.







وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، جريمتي القتل خارج القانون بحق الطفل محمود ماجد العايدي (17 عاما)، الذي استشهد خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس فجرا، والشاب هارون رسمي أبو عرام الذي استشهد اليوم متأثرا بإصابته قبل عامين برصاص الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.





وطالبت بموقف دولي وأميركي فاعل لإجبار الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامي، ودعت الجنائية الدولية إلى سرعة الانتهاء من تحقيقاتها وإصدار مُذكرات جلب واستدعاء لمرتكبي هذه الجرائم، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب.

رام الله - دنيا الوطنواعتبرت الوزارة هذه الجرائم الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وبغطاء وموافقة المستوى السياسي.