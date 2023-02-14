توتر بسجن "نفحة" في أعقاب استفزاز السجانين للأسرى

رام الله - دنيا الوطنسادت حالة من التوتر سجن "نفحة"، اليوم الثلاثاء، في أعقاب استفزاز أحد السّجانين للأسرى خلال ما يسمى بالفحص الأمني.وانفجر قسمي 3 و4 في سجن نفحة بالغضب والتكبيرات في أعقاب تهديد السجانين للأسرى بعقوبات "بن غفير" خلال الفحص الأمني الدوري.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر تسود سجن (نفحة) والأسرى يشرعون بالتكبير في عدة أقسام.وشرع الأسرى في سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء، بتنفيذ خطوات العصيان ردا على إعلان نيتها بتطبيق إجراءات الوزير المتطرف (بن غفير)، ومن ضمن خطوات الأسرى عرقلة ما يسمى (بالفحص الأمني).وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في بيان لها، أن مَن قرر محاربة الأسرى برغيف الخبز والماء، سيرد عليه بمعركة الحرية أو الاستشهاد.وبدأ أسرى سجن "نفحة" في باكورة الخطوات الاحتجاجية، وفقًا للخطة التي أقرت من قبل لجنة الطوارئ العليا، والمتمثلة في إغلاق الأقسام وتعطيل مناحي الحياة، وعدم الخروج للفحص الأمني.