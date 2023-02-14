الشيخ: نرحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية خمس دول بشأن القرارات الإسرائيلية الأخيرة





رام الله - دنيا الوطنرحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء الثلاثاء، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية خمس دول غربية بشأن القرارات الإسرائيلية الأخيرة.وقال الشيخ في تغريدة له عبر (تويتر): إننا "نرحب بالبيان الخماسي الصادر عن وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا وأمريكا حول القرارات الإسرائيلية الأخيرة وتحديدا الاستيطان".وطالب بضرورة تحويل الأقوال إلى أفعال، وذلك بإرادة دولية تجبر إسرائيل على وقف عدوانها وإجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني.في السياق، أعرب وزراء خارجية خمس قوى غربية، اليوم، عن "قلقهم البالغ" حيال قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما بـ "شرعنة" مستوطنات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.وقال الوزراء: البريطاني، والفرنسي، والألماني، والإيطالي، والأميركي: "نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب".وشددوا أن "الإجراءات الأخيرة لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".