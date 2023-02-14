بن غفير: مُصِر على إجراءاتي في السجون لن تردعني التهديدات

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء يوم الثلاثاء، إصراره على إجراءاته ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.ونقلت (القناة 12) عن بن غفير، قوله: "أنا مُصِر على الاستمرار في تقليص أوضاع الأسرى إلى الحد الأدنى، القتلة لا يستحقون الرفاهية"، وفق قوله.وأضاف المتطرف بن غفير: "لقد بدأنا وأعتزم الاستمرار في تقليص ظروفهم ولن تردعني التهديدات، بل تزيدني إيمانا برأيي بأننا بحاجة إلى إعادة النظام واستعادة سيادتنا في السجون".