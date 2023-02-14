بن غفير: مُصِر على إجراءاتي في السجون لن تردعني التهديدات
أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء يوم الثلاثاء، إصراره على إجراءاته ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ونقلت (القناة 12) عن بن غفير، قوله: "أنا مُصِر على الاستمرار في تقليص أوضاع الأسرى إلى الحد الأدنى، القتلة لا يستحقون الرفاهية"، وفق قوله.
وأضاف المتطرف بن غفير: "لقد بدأنا وأعتزم الاستمرار في تقليص ظروفهم ولن تردعني التهديدات، بل تزيدني إيمانا برأيي بأننا بحاجة إلى إعادة النظام واستعادة سيادتنا في السجون".
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