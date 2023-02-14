حكومة الاحتلال تعتزم الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأوضحت قناة إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لحكومة الاحتلال سيوافق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.وقالت (القناة 7) الإسرائيلية، إن "المجلس سيوافق قريبًا على بناء 7032 وحدة استيطانية في جميع مستوطنات الضفة من أصل 9409 وحدة تم إقرارها".وأضافت القناة أن توزيع المستوطنات كالتالي: "منها 1100 في معاليه أدوميم، و600 في تل تصيون، و500 في غفعات زئيف، و400 في كدوميم".