الناشطة البرغوثي: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى ستتحطم أمام صمودهم

رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة السياسية فادية البرغوثي على أن "الأسرى داخل السجون صخور راسخة في وجه الاحتلال، ودليل بطولة وتحدٍ لكل ممارسات الظلم والقمع بحقهم".وقالت البرغوثي إن "سياسات الاحتلال بحق الأسرى ستتحطم أمام صمودهم وتكاتفهم الذي لطالما نجح في انتزاع الحقوق من أنياب هذه المنظومة الأمنية الحاقدة".وأضافت أن الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى مرفوضة من قبل أبطالنا جملةً وتفصيلاً، ولن تجدي في سلب حقوقهم أو النيل من عزيمتهم أو امتهان كرامتهم.وأشارت إلى أن الأسرى شرعوا بخطواتهم الاحتجاجية اليوم وأعلنوا أنها ستصل إلى الإضراب في شهر رمضان؛ ردًا على سياسات الاحتلال وقرارات "بن غفير" التي تحرمهم من أبسط حقوقهم.وتابعت: "بات منظور التعامل الإسرائيلي مع الأسرى قمعياً خالصاً، مع تغييب الجانب الإنساني والحقوقي المتمثل في التعامل معهم وفق اتفاقيات جنيف".ودعت إلى حراك شعبي واسع لمساندة الأسرى لكي تؤتي جهود الأسرى ثمارها، ولا تكون معاناتهم منفردة دون سند أو ظهير.