الاحتلال يعيق تحركات المواطنين في جنين وينفذ مناورات عسكرية

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحركات المواطنين على شارع جنين- نابلس، ونفذت مناورات عسكرية في أراضي قريتي رمانة وزبوبا.







وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال أعاقت تحركات المواطنين على شارع جنين- نابلس، بالقرب من سيلة الظهر، واحتجزت عشرات المركبات ما اضطرها لسلوك طرق أخرى طويلة.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت، أن قوات الاحتلال نفذت مناورات عسكرية بالذخيرة الحية داخل الأراضي الزراعية، بمحاذاة قريتي زبوبا ورمانة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل القريتين.