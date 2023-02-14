الاحتلال يعيق تحركات المواطنين في جنين وينفذ مناورات عسكرية
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحركات المواطنين على شارع جنين- نابلس، ونفذت مناورات عسكرية في أراضي قريتي رمانة وزبوبا.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال أعاقت تحركات المواطنين على شارع جنين- نابلس، بالقرب من سيلة الظهر، واحتجزت عشرات المركبات ما اضطرها لسلوك طرق أخرى طويلة.
وأضافت، أن قوات الاحتلال نفذت مناورات عسكرية بالذخيرة الحية داخل الأراضي الزراعية، بمحاذاة قريتي زبوبا ورمانة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل القريتين.
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