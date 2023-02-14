بلدية القدس وحكومة نتنياهو تتفقان على إجراء بعد عملية الدهس الأخيرة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، تفاصيل اتفاق جرى بين بلدية القدس ومكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.



وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه "بعد عملية الدهس في القدس، اتفقت بلدية القدس مع مكتب رئيس الوزراء على تحصين فوري لـ 300 محطة حافلات في المدينة، ولاحقا سيتم تحصين 700 محطة أخرى".





ويشار إلى أن آخر عملية في القدس والتي نفذها الشهيد الشاب حسين قراقع، ظهر يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

