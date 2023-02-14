تفاصيل لقاء النخالة ووفد من حركته برئيس مجلس النواب اللبناني

كشف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل لقاء جمع وفد حركنه برئاسة الأمين العام، زياد النخالة، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيروت.









وحول مواقف الرئيس نبيه بري، أكد الهندي أنها معروفة ومعلنة، مشددًا على هذه المواقف وكذلك العلاقات القوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني وارتباط هذه المواجهة بما يدور في فلسطين وبالمنطقة جميعها.

رام الله - دنيا الوطنوقال الهندي: "أكدنا في لقائنا مع الرئيس نبيه بري موقف الحركة القائم على وحدة الشعب الفلسطيني على أساس خيار الجهاد والمقاومة والتصدي لهذه السياسة والعنصرية الهمجية التي تقوم بها إسرائيل".وأضاف أن "الانتخابات الإسرائيلية أفرزت الجناح المتطرف للصهيونية الدينية وهو الآن في مركز القرار وأصبح رمزه بن غفير الذي يتبجح بهدم البيوت وشرعنة المستوطنات ويفرض على الحكومة التي هي أصلاً متطرفة هذه الآراء لالتهام الأرض الفلسطينية وما تبقى من الضفة الغربية".