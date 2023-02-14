المطران حنا: نطالب بالإفراج عن الأسير محمد الحلبي ونوجه التحية لكافة الأسرى

وقال حنا، إن "استمرارية اعتقال الأسير محمد الحلبي إنما تعتبر جريمة مروعة بحق أبناء شعبنا وننتهزها مناسبة لكي نوجه التحية لكافة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الذين يستحقون أن نكون معهم وأن ندافع عن قضيتهم العادلة".



ودعا "المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية كافة إلى متابعة ملف الاسير المناضل محمد الحلبي والذي يعاقب لأسباب لا يمكن تبريرها وقبولها بأي شكل من الاشكال".





وطالب حنا "الدول العالمية كلها بأن تولي اهتماما بمسألة اسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال فهؤلاء يستحقون أن يكون هنالك اهتماما خاصا بهم وبقضيتهم العادلة".



