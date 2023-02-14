دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بقرار بلدية برشلونة الغاء التوأمة مع بلدية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنرحبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار بلدية برشلونة، تجميد كافة العلاقات بين المدينة و"تل أبيب"، وإلغاء اتفاقية التوأمة بين بلدية المدينة وبلدية "تل أبيب، بسبب سياسات دولة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.ودعت دائرة مناهضة الفصل العنصري المدن الأخرى للسير على خطى بلدية برشلونة، للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، من خلال مقاطعة المؤسسات التي تدعم دولة الاحتلال، وتعزز نهج الفصل العنصري.وأضافت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن قرار بلدية برشلونة، يشكل خطوة على طريق محاسبة الاحتلال، لوقف سياساته العنصرية واستعماره الاستيطاني، الذي يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية.ونوهت دائرة مناهضة الأبارتهايد إلى ضرورة مواجهة وإنهاء نظام الفصل العنصري الاسرائيلي، من خلال تأسيس تحالف قانوني دولي، من مؤسسات حقوقية متخصصة، لملاحقة ومحاسبة الاحتلال ومجرميه في المحافل الدولية والقانونية.وكانت بلدية برشلونة قد اعلنت قبل عدة أيام، تجميد كافة العلاقات مع دولة الاحتلال، بما في ذلك إلغاء اتفاقية التوأمة مع "تل أبيب"، بعد قرارها في حزيران 2022 الذي يعترف أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد).